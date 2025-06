Hindistan’ın Ahmedabad kentinde Air India’ya ait bir uçak, Londra Gatwick’e gitmek üzere havalanırken havalimanı yakınlarında kaza yaptı. Olayda 242 yolcu bulunuyordu.Hindustan Times / ANKARA (İGFA) - Hindustan Times'da yer alan habere göre Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad Havalimanı’nda, Air India’ya ait AI171 sefer sayılı uçak, Meghaninagar bölgesinde kaza yaptı.

Uçakta 242 yolcu bulunuyordu.

YOĞUN SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

PTI haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, havalimanı bölgesinden gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises. More details are awaited.(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)(Source: Third Party) pic.twitter.com/qbO486KoEo— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025