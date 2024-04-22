TAKSİM’DE RESMİ TÖREN

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul’un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim'de resmi tören yapılacak.

İBB'DEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN İKİ FESTİVAL BİRDEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şehrin çocuklarına iki festival birden sunacak. İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul’da ağırlayacak.

Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği, 21-23 Nisan 2024 tarihlerinde birbirinden renkli oyunları ve atölye çalışmalarını çocuklarla buluşturacak.

ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ'NDE TÜRK VE DÜNYA ÇOCUKLARI BİR ARAYA GELECEK

İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde, Türk ve dünya çocukları İstanbul’da bir araya gelecek. Festivale Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’dan çocuk halk dansları toplulukları katılacak.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerin yanı sıra Türkiye’den de Ağrı, Gaziantep, Hatay Samandağ, Sinop, Malatya ve Trabzon’dan halk dansları toplulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu renkli festivalde yer alacak. Ev sahibi şehir İstanbul adına ise İBB Kültür Sanat Eğitimleri ile oluşan gruplar ve İstanbul’u temsil eden ekipler Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nde bulunacak.

19 FARKLI NOKTADA RENKLİ KUTLAMALAR

Dans gösterilerinin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserlerinin, tiyatro oyunlarının, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterilerinin de programda yer aldığı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy İstanbul Oyuncak Müzesi, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı, Üsküdar Sahil Meydanı ve Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı İçi-Topkapı Amfi olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında gerçekleşecek.

ÜSKÜDAR’DA 23 NİSAN COŞKUSU

Üsküdar Sahil Meydanı'nda saat 14.00'ten itibaren DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliğin devamında çocuklar için Kids Zumba, Arı Maya, Maşa ile Koca Ayı ve Kukuli sahnede olacak. Fatih Ermiş İllüzyon Gösterisi'nin ardından Litvanya, Macaristan, Sinop, Hatay, Filistin ve Polonya ekiplerinin halk dansları gösterileri gerçekleşecek. Etkinlik Ceza ve Zeynep Bastık konseriyle devam edecek.

DR.DİLEK KAYA İMAMOĞLU, ARNAVUTKÖY’DE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Arnavutköy’de, İSKİ Terkos Kültür Evi Ve Yaşam Parkı’nda, 23 Nisan’da, 12.00-18.00 saatleri arasında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek. Dr.Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini de etkinlikler ve oyunların çadırıyla yer alacak. Puzzle, seksek, resim boyama gibi etkinlikler çadır alanında bulunacak.

Ana sahne üzerinde gün boyu illüzyon, kukla, pandomim gösterileri, halk oyunları performansları gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, çocukların alanda da keyifli vakit geçirerek bayramlarını kutlayabileceği sürprizler yer alacak.

İKİ YAKADA İKİ ÇOCUK TIRI

Festival boyunca biri Anadolu Yakası’nda, diğeri ise Avrupa Yakası’nda olmak üzere iki Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali TIRI da İstanbul’un farklı mahallelerinde çocuklarla buluşacak.

ŞEHİR TİYATROLARI GELENEKSEL 38. ÇOCUK ŞENLİĞİ ÇOCUK OYUNLARIYLA BAŞLAYACAK

İBB Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 38.’sini düzenlediği Çocuk Şenliği ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlayacak. 21-23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek şenlik boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı ve Masal adlı oyunları sahnelenecek. Geleneksel 38. Çocuk Şenliği kapsamında ayrıca Eşit Masallar, Canlı Kitap, Bobo’nun Yolculuğu, Uçan Bisiklet, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ve Masalbozanlar adlı konuk oyunlar da minik seyircilerle buluşacak.

KİŞİSEL YETENEKLERİ GELİŞTİREN VE FARKINDALIK YARATAN ATÖLYELER GERÇEKLEŞECEK

Çocuk Şenliği’nde ayrıca çocuklara beceriler kazandıracak, geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlamaya ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler de gerçekleşecek. “Çalgı Yapım Atölyesi”, “Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi” ve “Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi” ile “Başka Dünya Yok Atölyesi”ne önceden rezervasyonla katılım sağlanabilecek.

ÇOCUKLARIN EL BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

“Çalgı Yapım Atölyesi”, çevreye zarar veren tek kullanımlık malzemeleri müzik eğitiminde kullanarak, onların kullanım olanaklarını ve sürelerini arttırmayı hedefliyor. “Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi” ve “Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi”nde çocuklara ileri dönüşümü öğretmek için atık diye kenara bırakılan ürünlerden eğlenceli kar küreleri, kumbaralar, takılar, vazolar yapılarak çocukların el becerileri geliştirilecek.

ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANACAK

“Başka Dünya Yok Atölyesi”nde denizler ve okyanusların tüm insanlar ve karasal yaşam için ne kadar önemli olduğu, nelerin denizlere ve canlılara zarar verdiği ve nasıl korunabileceği ve nasıl sürdürülebilir bir deniz yaşamı sağlanabileceği konuları işlenecek.

ÜCRETSİZ BİLETLER İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDA

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

ONLİNE KAYIT ADRESLERİ

Atölyeler için https://forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/cocuk-senligi-atolyeleri-basvuru/ adresinden kayıt formu doldurulmalıdır.

ÜCRETSİZ BİLET NOKTALARI

Geleneksel 38. Çocuk Şenliği için ücretsiz oyun biletleri ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri ise gişelerden, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul’dan, biletinial.com’dan ve Şehir Tiyatroları’nın mobil uygulamasından temin edilebilir.

PROGRAM ZEYBEK GÖSTERİMİ İLE BAŞLAYACAK

23 Nisan Salı günü Florya Engelliler Kampı’nda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleşecek. Program Amfi Tiyatro alanında Zeybek gösterimi ile başlayacak. Spor parkurunun bulunduğu etkinlikte sandalye kapma ve halat çekme yarışması düzenlenecek. Mısır patlağı ile içecek ikramının yapılacağı ve animasyon ekibinin yer alacağı programda yüz boyama ile resim çiziminin ardından çocuklara hediyeler de verilecek.

MÜZE GAZHANE'DE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

İBB Kültür AŞ de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Müze Gazhane ve Topkapı Amfi'de gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir bayram coşkusu yaşayacak.

Müze Gazhane’de, çocukların yeteneklerini perçinleyecek atölyelerden film gösterimlerine, konserlerden farklı disiplinlerde sergilere ve söyleşilere kadar pek çok etkinlik gerçekleşecek. Sosis balon ve yüz boyama etkinlikleriyle başlayacak program, sirk gösterileri ve oyun alanlarıyla devam edecek. Hip hop dans gösterisi, 23 Nisan Bandosu konserleri, sihirbazlık performansı ve zumba gösterisi gibi etkinliklerin yanı sıra atölye çalışmalarında da çocuklar caz dansı, felsefe ve bambu çubuklarıyla eğlenceli vakit geçirecek.

23 NİSAN'DA TOPKAPI AMFİ'DE KÜLTÜREL YOLCULUK

Topkapı Amfi’de gerçekleşecek illüzyon gösterileri, cambaz şovları, pandomim ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler çocuklarla buluşacak. Ayrıca Almanya ve Gürcistan çocuk halk oyunları ekiplerinin performanslarıyla kültürel bir yolculuğa çıkacak olan gençler, farklı ülkelerin gelenekleriyle tanışma fırsatı bulacak. Çocuklar, günü Topkapı Amfi'de konserlerle tamamlayacak.

23 NİSAN TEMALI RESMİNİ GETİREN ÇOCUKLARA KİTAP HEDİYE

İstanbul Kitapçısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak 22-23 Nisan tarihlerinde 23 Nisan konulu resmini İstanbul Kitapçısı şubelerine getiren miniklere Doğanın Eşsiz Hikâyeleri 2: Küçük Meşe Palamudu, Kahraman Köpek Balto ve Atatürk Anlatıyor gibi çocukların hayal güçlerini geliştirecek kitaplar hediye edecek.

KÜLTÜR-SANAT MEKANLARINDA SERGİLENECEK

İstanbul Kitapçısı'na teslim edilen resimler özenle seçilerek şehrin önde gelen kültür ve sanat mekânlarından Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi ve Müze Gazhane'de sergilenecek.