Finansal teknoloji şirketi BtcTurk, 21 Nisan’da İstanbul Üsküdar sahilinde 2,1 Bitcoin ödüllü BtcTurk Boğa Koşusu yarı maratonu düzenledi. Bitcoin’de ödül yarılanması (halving) dönemine atıfta bulunularak 21 Nisan’da gerçekleşen üç farklı kategorideki koşularda binlerce kişi yarışırken, 2,1 Bitcoin değerinde 238 ödül dağıtıldı. BtcTurk Boğa Koşusu, Bitcoin ödül yarılanması dönemlerine eşlik edecek şekilde 4 yılda bir kez düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk, dünyanın 4’üncü Bitcoin alım satım platformu olarak kurulan, yaptığı yatırımlarla self servis finansal teknoloji şirketine dönüşen BtcTurk, Bitcoin ödül yarılanması (halving) döneminde Bitcoin’in 21 milyonluk arzına atıfta bulunarak 21 Nisan’da İstanbul’da uluslararası bir etkinlik düzenledi. Üsküdar sahilindeki organizasyona İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ile şirketin yönetim kurulunun yanı sıra üst düzey yöneticiler de katıldı.

İlk kez düzenlenen BtcTurk Boğa Koşusu’nda profesyoneller ve halk İstanbul Üsküdar sahilinde 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik halk koşusu ve renkli görüntülere sahne olan 100 metrelik Boğa Kostümlü Özel Koşu’ya katıldı. 21 kilometrelik yarı maraton koşusuna ise dünya genelinden rekortmen profesyonel koşucular da yer aldı. Yarışın startını İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve BtcTurk CEO’su Özgür Güneri yaptı.

21 kilometrelik yarı maratonun galipleri belli oldu

BtcTurk üyesi olan herkesin ücretsiz katılabildiği koşular üç farklı etapta gerçekleşti. Profesyonel koşucuların da katıldığı 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde 1:03:04’lük derecesiyle Albert Kibichi Rop kazanırken Hillary Kiphchumba ikinci, Frenkline Keitanyi Ngelel ise yarışı üçüncü tamamladı. 21 kilometrelik yarı maratonda kadınlar kategorisinde ise 1:12:55’lik derecesiyle Ruth Danies Jebet kazanırken, Melkam Tesfahun Mekonnen ikinci, Özlem Kaya Alıcı da üçüncü tamamladı. 10 kilometrelik halk koşusunu ise erkeklerde 29:09’luk derecesiyle Laban Kimpkemboi kazanırken İlham Tanui Özbilen ikinci, İsmail Taşyürek ise üçüncü tamamladı. 10 kilometrelik halk koşusu kadınlar kategorisinde ise birinciliği 35:16’lık derecesiyle Esmanur Yılmaz kazanırken koşunun ikincisi Nazire Güleç, üçüncüsü ise Damla Çelik oldu.

Boğa kostümleriyle 100 metrelik yarış

BtcTurk’un ev sahipliğinde Dust Event organizasyonuyla düzenlenen etkinliğin en renkli anları boğa kostümlü özel koşuda yaşandı. 100 metrelik koşuya özel kostümlerle gelen katılımcılar ‘Boğa Kostümlü Özel Koşu Ödülü’nün sahibi olmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Ayrıca Boğa kostümlü özel koşuya en dikkat çekici kostümle gelenlerde erkeklerde Kaan Taşpınar, kadınlarda ise Olga Kaya da En İyi Kostüm ödülünün sahibi oldu.

2,1 Bitcoin değerinde 238 ödül dağıtıldı

Bitcoin’in 21 milyonluk arzına ithafen ve Bitcoin ödül yarılanma (halving) döneminde olunması sebebiyle düzenlenen BtcTurk Boğa Koşusu’nda dereceye girenlere 2,1 Bitcoin (yaklaşık 4,5 milyon TL) ödül dağıtıldı. Yarış sonunda farklı kategorilerde özel ödüller de sahiplerini buldu. Yarışı El Ele Bitirme – HODL ödülünü Serhat Akman ve Sena Akman kazanırken, halk koşusunu 21’inci bitiren Oğuzhan Emre Singer’e Bitcoin Özel Ödülü, 210’uncu sırada bitiren Esra Haseki’ye Satoshi Özel Ödülü verildi. Koşuya katılan en yaşlı katılımcı olan Ahmet Poyraz’a ATH Özel Ödülü, en genç katılımcı Batu Başbuğ’a ise Genesis Blok Ödülü verildi. Keyifli anlara sahne olan 100 metrelik boğa kostümü yarışında kadın ve erkeklerde Boğa Kostümlü Özel Koşu Ödülü erkeklerde Halil İbrahim Aktugan, kadınlarda ise Dilara Gülsuyu’na verildi. Aynı koşuda En İyi Kostüm Ödülü’nü erkeklerde Kaan Taşpınar, kadınlarda Olga Kaya kazandı. Toplamda 238 adet ödülün dağıtıldığı yarı maratona dünyada Bitcoin odaklı çalışmalar yürüten markalar da katıldı. Panayır alanına gelen katılımcılar raflarında Bitcoin ve Bitcoin ekosistemiyle ilgili kitapların da olduğu Bitcoin kütüphanesinden de faydalandı. Ayrıca etkinliğe katılanlar alanda kurulan rodeo bölümünde de hünerlerini sergiledi, en uzun süre boğa üstünde kalan katılımcıya ödül verildi.

Vali Gül: Spor İstanbul’a çok yakışıyor

Düzenlenen koşunun startını veren İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki vatandaşların sporla daha çok iç içe olmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu kente spor çok yakışıyor. 'Spor Şehri İstanbul' projemiz var. İstanbulluların her alanda spor yapmasını arzuluyoruz ve istiyoruz. Yarışmacılara ve destek olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah 4 yılda bir yapılacak bu organizasyon, İstanbul'daki vatandaşlarımızın sporla daha çok iç içe olmasına katkı sağlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özgür Güneri: Türkiye’nin Bitcoin ekosistemindeki yeri güçlenecek

BtcTurk’un İstanbul’un ve ülkenin tanıtımına da katkı sunduğu, ilkini düzenlediği koşuya ilişkin açıklamalarda bulunan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin alım satım platformu olarak kurulan ve yaptığı yatırımlarla self servis finansal teknoloji şirketine dönüşen markamız ile İstanbul’da 5 bin sporseverin katıldığı çok önemli bir etkinlik düzenledik. Bu yıl itibarıyla 4 yılda bir halving (Bitcoin ödül yarılanması) döneminde düzenleyeceğimiz bu özel koşunun ilkini gerçekleştirdik. Bitcoin’deki ödül yarılanması dönemini kutladığımız bu etkinlik ülkemiz ve İstanbul’un tanıtımı için de önemli bir rol oynadı. Türkiye’nin Bitcoin ekosistemindeki rolü gelişen teknolojiyle birlikte daha da önemli bir boyut kazanacak, ülkemiz global anlamda da yerini güçlendirecek. BtcTurk’un dolayısıyla Türkiye’nin bu alandaki bilinirliğini ve yetkinliğini ortaya koyduğumuz ve Bitcoin ekosistemindeki önemli oyunculara ‘Biz de buradayız’ mesajını verdiğimiz bir etkinlik oldu. Bugün BtcTurk'un küresel anlamda faaliyetlerini daha da ileriye götürebilmek için atacağı adımların startını veriyoruz. BtcTurk Global, BtcTurk’un 11 yıllık sektör liderliğini ‘on yılın deneyimi globale açılıyor’ sloganıyla küresel kullanıcılarına eşsiz bir hizmetle sunmayı hedefliyor. Kullanıcı dostu olacak olan bu platformumuz 100’den fazla kripto varlığın alım satım işlemlerinin kolayca yapılabilmesini sağlayacak ve 7/24 müşteri desteği sunacak. Umuyorum 4 yıl sonra bu koşunun ikincisini bu kez 10 milyonlarca ve yabancı kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz şenliğe dönüştürürüz. Bu vesileyle koşulara katılım gösteren herkese, ekibime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Milli sporcular da katıldı

Koşunun startına katılan milli atletler Ramil Guliyev ile Yasmani Copello Escobar ise organizasyona davet edildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. İki sporcu, yarışmacılara da başarı diledi.

Halving nedir?

Bitcoin halving, düzenli olarak yaklaşık dört yılda bir gerçekleşiyor. Bu nedenle, Bitcoin tarihindeki önemli olaylar anlatılırken, halving tarihleri baz alınarak olaylar dört yıllık bölümlere ayrılıyor. Geçtiğimiz dört yılda, tarihinin en değerli seviyesine ulaşarak 73 bin 780 doları gören Bitcoin ve diğer kriptoparaların etki alanı oldukça genişledi. Bitcoin öncülüğünde oluşan blokzinciri ekosistemi, sadece teknolojik bir altyapı olmanın ötesinde hayatın farklı alanlarında kendini gösteriyor. 2024 Nisan ayındaki Bitcoin halving sonrasında, 2028 yılında gerçekleşmesi beklenen sıradaki Bitcoin halving için bloklar sayılmaya devam edilecek.