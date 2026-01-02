Yandex Arama verileri, Türkiye'de 2025 yılında eğlence sektörüne olan ilginin yıl boyunca güçlü biçimde sürdüğünü ortaya koydu. Hande Erçel ve Çağatay Ulusoy, kadın ve erkek oyuncular kategorilerinde zirvede yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan Yandex Arama verileri, Türkiye'de eğlenceye olan ilginin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösterdi. Veriler, kadın ve erkek oyuncular, diziler ve filmler kategorilerinde öne çıkan isimleri ve yapımları net biçimde ortaya koydu.

Kadın oyuncular kategorisinde Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel, 2025'in en çok aranan oyuncusu oldu. Serenay Sarıkaya ikinci, Demet Özdemir ise üçüncü sırada yer aldı. Erkek oyuncular kategorisinde ise Hakan: Muhafız gibi uluslararası projelerde rol alan Çağatay Ulusoy zirveyi kaptı; Barış Arduç ve Kerem Bürsin sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Diziler arasında drama türündeki yapımlar yoğun ilgi gördü. Eşref Rüya, en çok aranan diziler arasında ilk sıraya yerleşirken, Uzak Şehir ve Bahar da yıl boyunca dikkat çekti. Uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar ve psikolojik drama Kral Kaybederse de yüksek arama hacmi yakaladı.

Filmler kategorisinde ise aksiyon ve komedi yapımları öne çıktı. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, 2025'in en çok aranan filmi olurken, Karantina ve Kutsal Damacana 5: Zombi de gösterime girdikleri dönemde büyük arama artışı yaşadı.

Veriler, Türkiye'de eğlence sektörüne olan ilginin çeşitliliğini ve yıl boyunca süren güçlü ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.