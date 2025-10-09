Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) verilerini açıkladı. GSMH, bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL oldu. Mali olmayan şirketler yüzde 59,4 payla en büyük katkıyı yaptı; hanehalkı tasarruf oranı yüzde 11,3'e geriledi.

GSMH, 2023'e göre yüzde 64,3 artışla 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL olarak gerçekleşti.

Toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla mali olmayan şirketler yüzde 59,4 payla katkı sağladı; bunu hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TASARRUF VE BORÇ DURUMU

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak hesaplanan gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı, 2023'teki yüzde 11,8'den yüzde 11,3'e düştü.

Toplam ekonominin net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı ise 2023'teki yüzde 2,8'den yüzde 0,7'ye geriledi; ekonomi net borç alan pozisyonunu korudu.

TÜİK, mali olmayan şirketlerin toplam katma değere yüzde 59,4'lük rekor katkı sunduğunu vurguladı.

Hanehalkı tasarrufundaki düşüş, ekonomik baskıların yansıması olarak yorumlanırken, net borç alma oranındaki gerileme mali dengede kısmi iyileşme gösterdi.