Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarken, aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Ağustos ayı verileri, yıllık bazda güçlü seyrin sürdüğünü, ancak aylık bazda bazı alt sektörlerde dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre yıllık bazda tüm ana sektörlerde artış gözlendi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 6,1 artış kaydetti.

Ancak aylık değişimlerde tablo daha karışıklık gösterdi. Bna göre;imalat sanayi sektörü yüzde 0,7 artış gösterirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 2,5 oranında düşüş gösterdi.