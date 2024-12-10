Sakarya Söğütlü’de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Alemdar, “180 milyon liralık içme suyu ve atık su yatırımımız ile Söğütlü’yü 25 kilometrelik güçlü altyapıyla buluşturuyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından cadde, kaldırım ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de hayata geçirilen 25 kilometrelik altyapı yatırımında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Alemdar’a Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci eşlik etti.

İlçenin acil ihtiyaçları doğrultusunda tamamen öz kaynaklarla inşa edilen 25 kilometrelik proje kapsamında Söğütlü’ye 13 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor, ilçenin 12 kilometrelik içme suyu hattı da çalışmalarla yenileniyor.

Sürdürülebilir, güçlü, çevreci yatırımlar

Kısa süre önce gerçekleştirilen törenle çalışmaların başladığı projenin uzun yıllar ilçeye hizmet sunacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Şehircilik anlayışımızda Sakarya’yı sürdürülebilir, güçlü ve çevreci yatırımlarla buluşturmak var. Bu doğrultuda Söğütlü ilçemizde güçlü bir altyapı dönüşümünü başlattık. Söğütlü’nün muhtelif noktalarında yaşanan su sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için bugüne kadar 6 bin 500 metrelik içme suyu hattını bölgeye kazandırdık” dedi.

Çalışmalar hızlandı

Çalışmaların iki cadde üzerinde eş zamanlı olarak devam ettiği belirten Alemdar, “Söğütlü’nün altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak için bölgedeki 25 kilometrelik projeyi tamamen kendi kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Projenin hızla tamamlamak için ekip sayısını artırarak, iki cadde üzerinde aralıksız şekilde çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından caddeleri, kaldırımları ve aydınlatmalarına yapacağımız dokunuşlar ile ilçemizin cazibesini artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar’a hizmet teşekkürü

İlçe için önemli bir yatırımın yapıldığını aktaran Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar tecrübesi ile ilçemizi çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyor. Kısa sürede kazandırdığı projeler için öncelikle kendisine teşekkür ederim. Söğütlü beklediği altyapı hizmetlerine kavuşuyor. Kıymetli başkanımız da sağ olsun çalışmaları yakından takip etmek üzere ilçemizi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ilçemiz için atacağımız her adımda bize güç veriyor” açıklamalarında bulundu.