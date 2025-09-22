17. GAP Oscarları için Romanya’nın başkenti Bükreş’te hazırlıklar tamamlandı. Ödül töreni, 25 Ekim’de Romanya Cumhurbaşkanlığı Parlamento Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden davetlilerin katılacağı gecede siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim ödüllerini alacak.ROMANYA (İGFA)- Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ön toplantıda jüri heyeti, bazı ödül sahiplerini açıkladı.

Filenin Sultanlarına özel ödül Dünya ikinciliği başarısı sonrası Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Yılın En Başarılı Federasyon Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Türk kültürüne hizmet ödülü İlteriş Vakfı Başkanı Kaptan Mustafa Can, Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları nedeniyle “Yılın Başarılı Vakfı” ödülünü alacak.

Yılın Valisi Muğla’dan Devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede gösterdiği çabalardan dolayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Yılın En Başarılı Valisi” seçildi.

Muhalefet ödülü Selçuk Özdağ’a Her yıl bir muhalefet temsilcisinin ödüllendirildiği GAP Oscarlarında bu yıl “Yılın En Başarılı Muhalefeti” ödülü, TBMM’deki performansı ve soru önergeleriyle dikkat çeken Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Dr. Selçuk Özdağ’a verilecek.

“ROMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Bükreş’teki hazırlık toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “17. GAP Oscarları, Romanya-Türkiye ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır” dedi. Kıymaz’a toplantıda GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Başdanışman İsmail Türk eşlik ederken, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, oda yönetim kurulundan Gazi Demirel ve Özgür Alp eşlik etti.

TAMER ATALAY: ‘EV SAHİPLİĞİNİ BAŞARIYLA YAPACAĞIZ’

Törenin sponsoru olan Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iş insanı Tamer Atalay, “Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu yıl hem 30. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz hem de GAP Oscarlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonla İki ülke ilişkilerine yeni katkılar sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bükreş’te gerçekleşecek törene Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, iş insanları ve gazetecilerin katılması bekleniyor.