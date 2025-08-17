“Bilinçli Olmak Hayat Kurtarır”Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı nedeniyle bir açıklama yayımladı. Türkiye’nin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçen felaketin acılarını hatırlatan Yumuşak, afet bilincinin önemine vurgu yaparak halkı hazırlıklı olmaya çağırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 17 Ağustos 1999’da, saat 03:02’de Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nin 26. yıldönümünde, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak, yazılı bir açıklama yaptı.

“Asrın felaketi” olarak anılan depremin, on binlerce can kaybına, yüz binlerce evsiz insana ve derin acılara yol açtığını belirten Yumuşak, o gecenin yalnızca binaları değil, yürekleri de yıktığını ifade etti.

“DEPREMLER ÖNLENEMEZ, AMA KAYIPLAR AZALTILABİLİR”

Yumuşak, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Depremler önlenemez, ancak can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmak bizim elimizde” diyen Yumuşak, KEDAK’ın yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleriyle afet bilincini artırmaya çalıştığını belirtti. Yumuşak, afetlerin zamanının bilinmediğine dikkat çekerek, “Deprem, sel ya da yangın her an kapımızı çalabilir. Bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde bir toplum, kayıpları en aza indirir” dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “TEHLİKE AVI YAPIN”

Herkesin afetlere karşı bireysel sorumluluk taşıdığını kaydeden Yumuşak, vatandaşlara “Evlerimizde deprem tatbikatları yapmalı, acil durum planları oluşturmalı, eşyaları sabitlemeli ve binalarımızın depreme dayanıklılığını kontrol etmeliyiz. Evde ‘tehlike avı’ yaparak riskleri en aza indirebiliriz.” önerilerinde bulundu.

KEDAK olarak 17 Ağustos’ta hayatını kaybedenleri rahmetle anan Yumuşak, geride kalanlara sabır dileyerek, herkesi afet bilincini artırmaya davet etti.