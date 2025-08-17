Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında bulunan çocuk parklarında her gün düzenli olarak temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Yıkama ve temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştiren ekipler, parkların bakım ve onarımını da yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki oyun ve çocuk parklarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit İlçesi Sepetçi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bulunan çocuk parklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

PARKLAR TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, söz konusu park alanında kapsamlı temizlik yaptı. Çalışmalar kapsamında, arazözle park zeminine su sıkılarak temizlik sağlandı. Ayrıca çocukların ve vatandaşların sıkça kullandığı oturma bankları da detaylı şekilde yıkandı. Özenle yapılan temizlik çalışmaları ile parklar çocuklar için daha hijyenik ve güvenli hale getirildi.