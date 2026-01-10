16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu yarın yapılacak. Saat 09'da başlayacak 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu ile ilgili Seyhan Çırçır Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

ADANA (İGFA) - Toplantıya Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Caner Taymış, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Osman Döner ile paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

5 OCAK ADANA'NIN KADERİNİN YENİDEN YAZILDIĞI GÜN

Toplantıda ilk sözü alan Başkan Vekili Güngör Geçer etkinliğin önemine değindi ve şunları söyledi: 'Bugün burada bulunmamızın anlamı çok büyük. Çünkü 5 Ocak 1922, Adana'nın kaderinin yeniden yazıldığı gündür. Bu tarih, bir şehrin işgale boyun eğmediğini, bağımsızlığını canı pahasına savunduğunu tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün, bu onurlu mücadelenin mirasını yaşatırken, kurtuluş ruhunu sporun birleştirici gücüyle geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz. Adana'nın kurtuluşunun 104. yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde, aynı zamanda şehrimizin en büyük ve en köklü sportif etkinliklerinden biri olan, 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonunu da büyük bir heyecanla karşılıyoruz.'

RENKLİ VE KATILIMIN YOĞUN OLDUĞU KOŞULAR SPOR SEVERLERİ BEKLİYOR

Güngör Geçer koşularla ilgili ayrıntılı bilgi verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yarın saat 09.00'da gerçekleştirilecek organizasyonumuz; 21 Km Yarı Maraton, 10 Km Koşusu, Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere dört ayrı parkurdan oluşmaktadır.

Bu büyük organizasyonu; Adana Valiliğimiz, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde hayata geçiriyoruz. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, yalnızca Adana'nın değil, Türkiye'nin ve hatta dünyanın takviminde çok özel bir yere sahiptir. Çünkü bu yarış, yılın ilk yarı maratonu olma özelliğini taşımaktadır.

21 kilometrelik parkurumuz, Adana'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini sporcularımıza ve konuklarımıza tanıtan eşsiz bir güzergâhtan oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda sporcularımızdan gelen talepleri dikkate alarak, parkurumuzda önemli iyileştirmeler yaptık.

Başlangıç ve bitiş noktalarını birbirine yaklaştırarak sporcularımızın konforunu artırdık, Fuzuli Caddesi'ni başlangıç noktası haline getirdik. Ayrıca parkuru daha keyifli ve daha akıcı hale getirdik. Bu değişiklikler sayesinde hem sporcularımızın memnuniyeti arttı hem de Adana'nın kültürel ve gastronomik zenginliği, katılımı olumlu yönde etkiledi.

Bu yıl organizasyonumuzda çok özel bir ismi de ağırlıyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları 3.000 metre engelli şampiyonu Ruth Jebet Adana'da bizimle birlikte koşacak. Bu da maratonumuzun uluslararası prestijini bir kez daha ortaya koymaktadır.

2026 yılı itibarıyla; 21K Yarı Maraton'da 1053, 10K'da 1778, Halk Koşusu'nda 772, Çocuk Koşusu'nda 138 sporcu olmak üzere şu ana kadar toplam 3 bin 741 sporcunun katılımı kayıt altına alınmıştır. 11 Ocak tarihine kadar katılımın 5 bin civarında olması beklenmektedir.

18 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda, 2 bin 107 sporcumuz il dışından Adana'ya gelmektedir. Bu tablo, Adana'nın spor turizmi açısından ne denli güçlü bir merkez haline geldiğinin açık göstergesidir.

Sporcularımızın ve ailelerinin otellerde konaklaması, restoranlarımızda yemek yemesi, esnafımızdan alışveriş yapmasıyla bu organizasyon, Adana ekonomisine de ciddi bir katkı sunmaktadır.

Koşu sonunda 130 sporcumuza toplam 1 milyon 350 bin TL ödül dağıtılacaktır. Organizasyon boyunca 78 hakemimiz görev yapacaktır.

9-10 Ocak tarihlerinde Atatürk Parkı Tören Alanı'nda çip dağıtımı yapılacak; sporcularımıza tişört, çanta, madalya, şapka, havlu gibi birçok hediye verilecek, ayrıca makarna ve çorba ikramlarımız olacaktır. Parkur boyunca su istasyonları, müzik ve alkış noktaları, fizyoterapi alanlarıyla adeta bir spor festivali atmosferi oluşturacağız.

Ayrıca LÖSEV, Adım Adım ve Türk Eğitim Vakfı gibi çok kıymetli kurumlarımız da bu organizasyon kapsamında yardım kampanyaları düzenleyerek, sporun sosyal faydaya dönüşmesine katkı sunacaklar.'

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Güngör Geçer sözlerini şöyle noktaladı: 'Adana'nın kurtuluş ruhunu yaşatan, sporla birleştiren bu büyük organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Adana'mıza yakışır, coşkusu yüksek, dostluk ve kardeşlik dolu bir maraton olmasını temenni ediyorum.'

Güngör Geçer, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Adana'nın spor kenti olması yolunda önemli çabası olan Başkan Zeydan Karalar'a selam gönderdi.

Gençlik Spor İl Müdürü Caner Taymış da sporun birleştirici ve taşıyıcı gücünün hissedileceğini spor etkinliğinde katılımın 5 bin sporcuyu bulmasını umduklarını söyledi ve Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, organizasyonda yer alanlara teşekkür etti.

Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Osman Döner, emeği geçenlere teşekkür etti