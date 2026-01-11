Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli memur sayısının 15 kat artırılarak 82 bin 626'ya ulaştığını, görme engelli memur sayısının ise 13 bin 385 olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamuda engelli istihdamında önemli bir seviyeye ulaşıldığını bildirdi. Bakan Göktaş, 2002 yılından bu yana engelli memur sayısının 15 kat artırıldığını ve bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiğini söyledi.

2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurumlarında görev yapan görme engelli memur sayısının 13 bin 385'e ulaştığını belirten Göktaş, bu rakamın kamuda çalışan toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturduğunu ifade etti. Engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın ve toplumsal hayata uyumlarını sağlamanın Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bakanlık bünyesindeki Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaş bulunduğunu aktaran Bakan Göktaş, engelleri kaldırmaya ve bireylerin hayata aktif katılımını desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi. Görme engelli bireylere sunulan erişilebilirlik, rehabilitasyon ve istihdam imkanlarının her geçen gün genişletildiğini kaydetti.

Şubat ayında 1573 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini ifade eden Bakan Göktaş, atamalar ve yürütülen hizmetlerle, engelli bireylerin herkesle eşit haklara sahip olduğu, toplumla bütünleştiği ve günlük yaşamlarında tam bağımsız bireyler olarak yer aldığı bir Türkiye hedeflediklerini söyledi. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik sürdürülen Evde Bakım Yardımı uygulamasına da değinen Bakan Göktaş, aylık ortalama 517 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını belirtti. 2025 Aralık ayı verilerine göre Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan görme engelli birey sayısının 21 bin 345'i kadın, 26 bin 449'u erkek olmak üzere toplam 47 bin 794'e ulaştığını açıkladı.

Görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik rehabilitasyon çalışmalarının da sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezlerinde 15 yaş ve üzeri bireylere 5-5,5 aylık eğitim programları uygulandığını söyledi. Bu merkezlerde bugüne kadar 5 bin 109 görme engelli bireyin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.