Türkiye Sigorta Sektörünün en köklü ve ülke genelinde en geniş ve güçlü örgütlenme ağına sahip, 89 yıldır sigorta eksperliği mesleğinin birleştirici gücü konumundaki Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED)’ in geleneksel olarak düzenlemekte olduğu sigorta eksperleri çalıştayı her yıl olduğu gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da Antalya’ da gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Başta sigorta eksperleri olmak üzere TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), Akdeniz Sigorta Eksperleri Derneği (AKSED), Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED), Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED), Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) ve Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) yöneticilerinin katılımı ve TÜSED 13. Geleneksel Sigorta Eksperleri 2025 Eylem Planı Çalıştayı ismiyle 06-08 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Çalıştay, yüksek katılımla yoğun bir ilgi gördü.

2024 yılında ruhsat almaya hak kazanan yeni sigorta eksperleri ile mesleki dernek ve vakıflara üye, sorumluluk sahibi tüm sigorta eksperlerinin davet edildiği çalıştayda her bir meslektaşımıza söz hakkı tanınarak düşüncelerini özgürce ifade etmeleri sağlanırken, görüşleriyle geri bildirim alındı.

Çalıştayın ilk gününde;

TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim ERDEM ve TÜSED Başkanı Selim KESİCİ’ninmoderatörlüğündegerçekleştirilen oturumda; Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ve Zorunlu Sigortalarda Atama Kriterlerinin belirlenmesi konusunda atama ve performans kriterlerinin tespiti ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla tüm katılımcıların görüşleri alındı. Zorunlu Sigortalarda Atama Kriterlerinin; sisteme dışarıdan, manuel müdahale edilmeksizin otomatik atama, sistemin protokol dahilinde denetlenmesi, adil dağılım, sıralama ve rotasyonun önemi, uzmanlık alanı, bölgesel coğrafi uyum, çakışma önleme, performans, geçmiş veriler ve mücbir sebepler bazında kurgulanmasının gerekliliği üzerinde görüş birliğine varıldı.