Türk bilişim sektörünü dünyaya açma hedefiyle yola çıkan BUTECH, Fas’ın Kazablanka şehrinde gerçekleştirilen iş heyeti programıyla yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak önemli temaslara imza attı.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark, T.C. Ticaret Bakanlığı “5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkındaki Kararı” kapsamında, firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünün kümelenme anlayışıyla kapasite ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmaları amacıyla hayata geçirilen “ULUTEK Bilişim Kümelenmesi” Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesini 2017 yılından bu yana yürütüyor.

Proje kapsamında Fas’ın Kazablanka şehrine yönelik gerçekleştirilen ve iki gün süren iş heyeti programında 22 kişilik BUTECH heyeti, Faslı firmalarla iş birliği olanaklarını görüştü ve bölgedeki önemli kurumları ziyaret ederek teknoloji ihracatı için önemli temaslarda bulundu.

Programın ilk günü, BUTECH bünyesindeki üyeler, Fas’ta faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek inovatif teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Gerçekleşen ikili görüşmelerde, bilişim ve teknoloji tabanlı çözümlerin Fas pazarındaki potansiyeli ele alındı. İki taraf arasında önemli iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği ve teknoloji ihracatının artırılması için önemli bir adım olan programın ikinci gününde ise BUTECH heyeti, Fas’ta yerleşik önemli kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek yerel pazar dinamikleri, teknoloji altyapısı ve iş birliği imkanları hakkında bilgiler edindi. Yapılan bu temaslarla, BUTECH üyesi firmaların uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak yeni stratejik ortaklıkların temelleri atıldı.

PROF. DR. İRFAN KARAGÖZ: “YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİ İHRACATI İÇİN ÇABALIYORUZ”

Fas ziyaretinin, bölgedeki firmaların uluslararası iş ağlarını genişletmeleri açısından taşıdığı öneme vurgu yapan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz ULUTEK Bilişim Kümelenmesi HİSER projesi kapsamında faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. BUTECH olarak belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda şimdiye kadar eğitim, danışmanlık, yurtdışı tanıtım ve pazarlama gibi birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Fas pazarında teknoloji ihracatımızı artırarak firmalarımızın uluslararası arenada rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.