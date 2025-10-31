Malatya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Orduzu Fuar Merkezi'nde görkemli bir törenle açıldı. 9 Kasım'a kadar açık kalacak fuarın bu yıl ki onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar oldu. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

MALATYA (İGFA) - Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Orduzu Fuar Merkezi'nde görkemli bir törenle açıldı.

'Bir Kitap Bin Umut' temasıyla 9 Kasım'a kadar sürecek fuarda 320 yayınevi, 340 yazar ve zengin etkinlik programı kitapseverleri bekliyor.

Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, rektörler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN ER: 'ŞEHİR FİKRİYLE, KÜLTÜRÜYLE KURULUR'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden inşa sürecini anlatarak, 'Malatya'mız toparlanıyor, eskisinden çok daha iyi olacak' dedi.

Fiziksel kalkınmanın yanı sıra kültürel ve fikri kalkınmaya vurgu yapan Er, 'Bir kitap bazen bir binadan daha kalıcıdır' diyerek fuarın dirilişin sembolü olduğunu belirtti.

Bu arada fuar girişinde Gazze yararına antika ve sanat eserleri sergisi açılırken, eserler satışa sunuldu.

VALİ YAVUZ: 'BÜYÜKLÜK ZORLUKLARDA BELLİ OLUR'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 'Felaketlerden ayağa kalkmak büyük milletlerin işidir' diyerek, deprem sonrası birlik vurgusu yaptı.

'Bugün dünden daha iyiyiz, yarın çok daha iyi olacağız' sözleriyle umut aşılayan Vali Yavuz, kitap fuarlarını 'medeniyet buluşması' olarak nitelendirdi.