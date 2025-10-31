Yıllardır modern bir yapıya kavuşmayı bekleyen, Çamaş ilçesinde 4 mahalleye hitap eden güzergah asfaltlandı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan yol seferberliği sürüyor.

Belirli bir plan ve program çerçevesinde bir bir mahalleleri konfor ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ilçesinde Sarıyakup, Budak, Burhangüneyi ve Bahtiyarlar Mahallelerine hitap eden aynı zamanda Gürgentepe'ye alternatif bağlantı sağlayan güzergâhı asfalt ile buluşturuldu. Toplam uzunluğu 3,2 km olan güzergahta çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yıllardır modern bir ulaşımın özlemini çeken vatandaşlar alınan hizmet karşısında büyük sevinç yaşadılar. Vatandaşlar hizmet dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

Vatandaşlar şöyle konuştular:

'Yıllardır yolumuz yoktu. Bu yola büyük bir özlem duyuyorduk. Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz.'

6,5 YILDA 73 KM YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yıllık süre içerisinde Çamaş ilçesinde 73 km yolu modern görünüme kavuşturarak ulaşımda büyük bir dönüşüm sağladı.