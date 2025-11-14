CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yapısal Destek Hibe Programı'nda desteklenecek 12 proje belli oldu. 4. açık çağrı döneminde yapılan 132 başvurudan, jüri değerlendirmesi sonrası seçilen projeler açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yapısal Destek Hibe Programı'nın dördüncü açık çağrı döneminde desteklenen projeler belli oldu.

Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Yapısal Destek Hibe Programı, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağladı.

19 Ağustos - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 132 başvurunun yapıldığı açıklanırken, CultureCIVIC ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonrasında jüri üyelerine iletilen başvuruları; Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Öğr. Gör. Esra Dicle, Impact Hub Ankara'nın Programlardan Sorumlu Kurucu Ortağı Berivan Eliş ve İKSV Prodüksiyon Departmanı Yöneticisi Uluç Kutal tarafından değerlendirilerek destek verilen12 proje kamuoyuna duyuruldu.

DESTEKLENEN PROJELER ŞÖYLE.

Atölye Portakallık: Sanat için Dayanışma ve Sürdürülebilirlik

Atölye Portakallık, MUĞLA

Aydınlık Oda

Ordu Fotoğraf Sanatı Derneği, ORDU

Beyoğlu'nda Sürdürülebilir Bir Sahne: Kumbaracı50

Kumbaracı50 / Altıdan Sonra Tiyatro, İSTANBUL

Dîwan: Mekan, Alan, Topluluk

Şermola Performans, BATMAN

Echo Chamber

Eksibir Kolektifi, İSTANBUL

Hafızanın Defterleri

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İSTANBUL

KuirFest Yapısal Sürdürülebilirlik Projesi

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, ANKARA

Musepaths: Kapsayıcı Müzeler Platformu

Bongo Yeni Nesil Müzeler Geliştirme Derneği, ANKARA

Orada Bir Köy Var Uzakta: Garci

Hendek Köyü Çevre Koruma Kültür Turizm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ARTVİN

SüperKerpiç Çocuk Kitaplığı Fiziksel İyileştirme ve Kapasite Geliştirme

Herkes İçin Mimarlık Derneği, İSTANBUL, KAHRAMANMARAŞ

Şaneşin Performans

Şaneşin Performans Tiyatro Topluluğu / Mardin Tiyatro Sanatçıları Derneği, MARDİN

Yeniden FA!: Yangın Sonrası Fabrika Ayvalık'ın Yeniden Güçlenmesi

Fabrika Ayvalık / Gestus Sanat Akademi, BALIKESİR