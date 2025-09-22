Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Zümra Rezzan İm, İstanbul’da düzenlenen Büyükler Karate Milli Takım seçmelerinde mindere çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, İstanbul’da düzenlenen Büyükler Karate Milli Takım seçmelerinde mindere çıktı.

KRİTİK VİRAJ FRANSA’DA

Sergilediği üstün performansla 55 kilogramda birinci olan temsilcimiz, Fransa’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası kota müsabakalarında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Temsilcimiz Fransa’da gerçekleştirilecek müsabakalarda başarılı olması halinde 27-30 Kasım tarihleri arasında Mısır’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılacak.

“KENDİSİNİ KUTLUYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar, “Başarılı karate sporcumuz Zümra Rezzan İm, İstanbul’da düzenlenen Büyükler Karate Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performansla seçmeleri kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcumuz bu sonuçlarla birlikte Fransa’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası kota müsabakalarında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.