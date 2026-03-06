Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Piremir Pazar Yeri'ni 5 yıldızlı gençlik ve spor merkezine dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni bir gençlik ve spor merkezi daha kazandırıyor.

Piremir Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerini; modern, donanımlı ve çok yönlü bir gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için düğmeye basan Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dört kat olarak inşa edilen yapı; renovasyon çalışmalarının ardından sadece Piremir'e değil, çevre mahallelerin tamamına nefes aldıracak bir merkez olacak.

PAZAR YERİ VE OTOPARK KALACAK

10 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nin bodrum katı pazar yeri ve otopark olarak hizmet vermeye devam edecek. Zemin katta kütüphane, kafeterya, deneyim atölyesi, kadın fitness merkezi ve atıcılık poligonu yer alacak. Merkezin birinci katında cimnastik, karate, judo ve masa tenisi, ikinci katında ise okçuluk ve eskrim salonları yer alacak. Kütüphanesi, kafeteryası ve spor salonlarıyla çekim alanı oluşturacak merkez, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

'DAHA İŞLEVSEL HALE GELİYOR'

Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini Yıldırım'a kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini ilçemize kazandırdık. 23. tesisimiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Piremir Mahallemizdeki kapalı pazar alanı ve otopark olarak yapıyı kapsamlı bir dönüşüme aldık. Kapalı pazar ve otopark alanlarını muhafaza ederek, bu mekanı daha işlevsel bir hale getiriyoruz' dedi.

'ÇEKİM ALANI OLACAK'

Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapan Başkan Oktay Yılmaz; 'İnşallah burası çocuklarımızın ve kadınlarımızın spor yapabileceği, gençlerimizin ders çalışıp sosyalleşebilecekleri bir gençlik ve spor merkezine dönüşecek. Spor salonlarıyla, kütüphanesiyle, kadın fitness merkeziyle, deneyim atölyesi ve Yıldırım Kafesi ile bir çekim alanı olacak burası. Gençlik ve Spor Merkezimiz sadece Piremir'e değil, bölgedeki diğer mahallelerimize de hizmet verecek. Şu anda imalat işleri yüzde 50 oranında tamamlandı. Çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. İnşallah 2026 yılı yaz spor okulları döneminde merkezimizi hizmete açmış olacağız. Piremir gençlik ve Spor Merkezimizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.