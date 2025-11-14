Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının tarihinin güncellendiğini belirterek, '1 Aralık - 1 Nisan olarak belirlenen zorunluluğu mevsim şartları gereği 15 Kasım - 15 Nisan olarak güncelledik. Böylece uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık' dedi.

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derece altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ettiklerini söyledi. İl sınırları içindeki uygulamanın Valiliklerce belirlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, sürücüleri duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı ve kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Kış lastiği uygulamasının detaylarını da paylaşan Uraloğlu, 'Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir sırasında değiştirilen lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta zincir bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanlarımızın eksiksiz olmasına dikkat edelim' uyarısında bulundu.

Bakan Uraloğlu, vatandaşları kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahat etmeleri konusunda da uyardı.