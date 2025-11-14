Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan iki subayın naaşı Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı.
BİLECİK (İGFA) - Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan Ongan ve Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre Mercan'ın naaşları Eskişehir'de törenle karşılandı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Faik Oktay Sözer'in yanı sıra şehit aileleri ve silah arkadaşlarının katıldığı karşılama töreninde duygusal anlar yaşandı.
Töreden, şehitlerin anısına saygı duruşu ve dualar ardından naaşlar, memleketlerinde son yolculuklarına defnedilmek üzere teslim alındı.
