Bunlar da ilginizi çekebilir

Hırvatistan'da kayıp yangın söndürme uçağı bulundu: Pilot şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki devletli yapıdır

Kayseri Şeker'den 188 milyon liralık söküm avansı

Töreden, şehitlerin anısına saygı duruşu ve dualar ardından naaşlar, memleketlerinde son yolculuklarına defnedilmek üzere teslim alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Faik Oktay Sözer'in yanı sıra şehit aileleri ve silah arkadaşlarının katıldığı karşılama töreninde duygusal anlar yaşandı.

BİLECİK (İGFA) - Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan Ongan ve Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre Mercan'ın naaşları Eskişehir'de törenle karşılandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan iki subayın naaşı Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.