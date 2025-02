Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin (EKMUD) tarafından yürütülen “Zona Her An Uyanabilir” kampanyası, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna anlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen ve her 3 kişiden 1'inin yaşamı boyunca en az bir kere yakalandığı tahmin edilen zona hastalığına dikkat çeken “Zona Her An Uyanabilir” farkındalık kampanyasına ilişkin basın toplantısı; Zona Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleşti.

Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından yürütülen kampanyanın toplantısına dernek yönetim kurulu temsilcileri ve sağlık basını katıldı.

“Zona Her An Uyanabilir” kampanyasının basın toplantısında, kampanya yüzü olarak yer alan Selçuk Yöntem, zona hastalığına dair farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı. Başarılı oyuncu, topluma fayda sağlayan projelerde yer almanın önemini belirterek, bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Andaç Salman ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özger’in ilgili dernekleri temsilen yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü değerli gazeteci Mirgün Cabas üstlendi.

Katılımcılara zona hastalığı hakkında önemli bilgilerin aktarıldığı toplantıda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özger, "Toplumda 50 yaş üzerindeki bireylerin risk grubunda olduğu ve en az 3 kişiden 1'inin yaşadığı zona hastalığı, yaşa bağlı azalan bağışıklıkla kendini gösterebiliyor." derken, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu "Yetişkinlerin yüzde 90’ı zonaya neden olan virüsü vücudunda barındırıyor. Yaşla birlikte azalan bağışıklığı bir fırsat bilen zona, sinir yolu boyunca şerit halinde ortaya çıkan döküntülere ve ağrıya sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Andaç Salman ise "Bu kampanya ile toplumda bilinç düzeyini artırmaya hedefliyoruz. Yaşanmadıkça veya şahit olunmadıkça göz ardı edilen bu hastalığın ciddiyetini anlayalım ve başımıza gelmeden hekimlerimize danışmayı ertelemeyelim" çağrısında bulundu.