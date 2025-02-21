Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehrin dört bir yanını adım adım dolaşmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü yaşlılar, gazi ve şehit yakınları ile yeni doğan ailelerini ziyaret ederek yalnızlık hissini ortadan kaldırarak gönüllere dokunuyor.

Ferizli’deki ziyaretlerini sürdüren ekipler, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, yeni doğan bebeklerin mutluluğunu paylaşmak için ailelerin sevinçlerine ortak oldu.

Sosyal Hizmetler ekipleri Ferizli’deki ziyaret kapsamında şehit ailesini de ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Şehit Remzi Yılmaz’ın ailesine konuk olan ekipler, aileye moral verip taleplerini dinlerken, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ferizli İstiklal Mahallesi’nde yaşayan 96 yaşındaki Hüsnü Molla’yı evinde ziyaret eden ekipler, ihtiyaçları yerinde dinleyerek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.