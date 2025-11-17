Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, dün akşam Çapa Pera'da sahne alarak izleyicilerine müzik dolu, enerjisi yüksek bir gece yaşattı. Sali, Abacı'nın ölümsüz eseri 'Vurgun'u seslendirirken salonda gözyaşlarını tutamayanlar oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, dün akşam Çapa Pera'da sahne alarak izleyicilerine müzik dolu, enerjisi yüksek bir gece yaşattı. Baştan sona temposu hiç düşmeyen performansı, sahnedeki zarafeti ile büyüleyen Ziynet Sali, hit şarkılarını arka arkaya seslendirerek mekânı dolduran kalabalığı adeta mest etti.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için yaptığı duygu dolu saygı duruşu oldu. Ziynet Sali, Abacı'nın ölümsüz eseri 'Vurgun'u seslendirirken salonda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Sanatçının bu özel performansı uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserin finalinde ise sahnede tam anlamıyla bir eğlence fırtınası esti. Mekânın sahibi İzzet Çapa, gecenin sürprizini yaparak sahneye çıktı ve Ziynet Sali'ye 'Sallasana' şarkısında eşlik etti. Çapa'nın sahneye adım atmasıyla birlikte coşku tavan yaptı, Çapa Pera adeta bir şenlik alanına döndü.

Ziynet Sali'nin hem duygu dolu hem de yüksek enerjili performansı, geceyi izleyen herkesin hafızasına kazındı.

https://www.youtube.com/shorts/aEQFN9va9H0?feature=share