Gülben Ergen, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve adının kısaltmasıyla 'GLBN' adını verdiği yepyeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Dört şarkıdan oluşan proje, Gülben Ergen'in 1997 yılında 'Merhaba' albümüyle başlayan 28 yıllık müzik yolculuğundaki yeni dönemini temsil ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - 'Arka Sokaklar', 'Mış Gibi', 'Yani', 'Kör Aşık', 'Uçacaksın', 'Şıkır Şıkır', 'Kalbimi Koydum', 'İnfilak' ve 'Teşekkür Ederim' gibi hafızalara kazınan hitlere imza atan Gülben Ergen, yeni albümünde de güçlü bir yaratıcı ekip ile çalıştı.

Mahsun Kırmızıgül, Sinan Akçıl, Mert Ekren, Sibel Algan ve Ahmet Selçuk İlkan gibi Türk müzik dünyasının önemli kalemleri, GLBN'de bir araya geldi. Albümün düzenlemelerinde ise Taşkın Sabah, Olay Barış ve Sinan Akçıl imzası bulunuyor.

Tanıtım fotoğrafları için Safa Gülsoy'un objektifinin karşısına geçen Gülben Ergen, yeni imajıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Albüm, tüm dijital platformlarda Gülben Ergen'in bu özel karelerinin yer aldığı kapak tasarımıyla yayına girdi.

17 YIL SONRA GELEN DÜET: 'SENİ BULURUM'

Gülben Ergen ile Sinan Akçıl'ın yolları bu projede yeniden kesişti. Gülben Ergen, 2008'de yine Akçıl imzalı 'Bay Doğru' ile büyük başarı yakalamıştı. Aradan geçen 17 yılın ardından ikili bu kez 'Seni Bulurum' şarkısında buluştu. Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan şarkının düzenlemesi Sinan Akçil ve Enes Yolcu tarafından yapıldı. Bu sürpriz düet, albümün yayınlanmasıyla birlikte müzikseverler arasında hızla gündem oldu.

Gülben Ergen, GLBN ile yenilikçi duruşuyla kariyerinde taze bir sayfa açıyor.