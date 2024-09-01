Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin değeri olan ve 1999 depreminde hayatını kaybeden devlet sanatçısı Ziya Taşkent, Aziz duran Parkı’ndaki adını taşıyan salonda, kendisine ait eşsiz eserlerin icra edildiği özel bir konserle hatırlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği değeri düzenlediği özel bir organizasyonla yeniden gösterdi. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun özel bir konser verdiği gece, sanat dostlarına duygu dolu anlar yaşattı

1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybeden Devlet Sanatçısı ve bestekar Ziya Taşkent, vefatının 25’inci yıl dönümünde Büyükşehir’in organize ettiği özel bir gecede anıldı. Sanatçı, Aziz Duran Parkı içinde kendi adını taşıyan konser salonunda hatırlanırken, icra edilen parçalar dinleyenleri adeta mest etti.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun ses sanatkârları Taşkent’in en seçkin eserlerini söyledi.

Konserin sunuculuğunu Nalan Höke Turan üstlenirken, Murat Irkılata ve Gizem Nur Çopcuoğlu iseunutulmaz eserleri, eşsiz bir yorumla seslendirdi.

Ud enstrümanında Osman Kırklıkçı, kanunda Atilla Akıntürk, klasik kemençede Emre Erdal, viyolonselde Tuğberk Çelikkol ve ritimdeise Serdar Bişiren’in görev aldığı gece adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Sanatseverler, Taşkent'in melodileriyle adeta geçmişe yolculuk yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, programa katılan tüm kültür sanat dostlarına teşekkür etti.