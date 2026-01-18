ANKARA (İGFA) - UCI 2026 faaliyet programında yer alan The Trofeu Internacional Artur De Lopez Pist Bisikleti Yarışları, Portekiz'in Anadia kentinde düzenlendi. Uluslararası düzeyde önemli takımların ve sporcuların katılım gösterdiği organizasyon, pist bisikleti branşında sezonun dikkat çeken yarışları arasında aldı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta elde ettiği başarıyla Türk spor tarihine adını yazdırdı.

Zeynep Sönmez, turnuvada tek kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Tarihi başarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuyu tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, 'Tarihe geçen sporcumuzla ne kadar gurur duysak az. Harikasın Zeynep, başarıların daim olsun. Seninle gurur duyuyoruz' ifadelerine yer verdi.

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez'in performansı, Türk tenisinin geleceği adına umut verdi.