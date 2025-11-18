Ticaret Bakanlığı, Kasım ayının ilk haftasında düzenlenen operasyonlarda toplam 1 ton 65 kilogram esrar yakalanırken, zehir tacirlerine geçit verilmedi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede hız kesmiyor. Bakanlık, Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdiklerini açıkladı.

İstanbul Havalimanı ile Tekirdağ Limanı ve İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleşen operasyonların risk analizi, istihbarat ve teknolojik tarama sistemleriyle yürütüldüğü belirtilirken yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplam 712 milyon 758 bin 630 TL olduğu bildirildi.

Adli tahkikatın başlatıldığı operasyonlarda el konulan uyuşturucuların imha edileceği belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın talimatıyla 7/24 esasına dayalı denetimlerin devam ettiği vurgulanırken, 'Milletimizin huzurunu bozan, geleceğimizi tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırmayacağız' mesajı verildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılında şu ana kadar tonlarca uyuşturucu madde ele geçirmişti. Mücadele kararlılıkla sürüyor.