Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı. Toplantıda, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ile mevcut ve planlanan yatırımlar detaylı şekilde ele alındı.

BİLECİK (İGFA) - Toplantı kapsamında; Bozüyük OSB'de yürütülen projelerin son durumu, yeni yatırım talepleri ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi. Ayrıca, istihdamın artırılması, yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgedeki üretim ortamının daha da iyileştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü.

Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük OSB'nin hem Bilecik hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Üretimin, istihdamın ve yatırımın güçlenmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. Bozüyük OSB'nin, yapılan planlamalarla birlikte önümüzdeki dönemde daha da büyümesi ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.