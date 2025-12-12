Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 13 Aralık Cumartesi günü Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Giresun'un doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yayımladı.

Buna göre 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

KIYIDA YAĞMUR, YÜKSEKLERDE YOĞUN KAR

Açıklamada, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı bölgelerde ise yoğun kar şeklinde olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlık, beklenen yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Açıklamada; sel ve su baskını, heyelan, yoğun kar nedeniyle buzlanma ve don risklerine dikkat çekti. Ayrıca kuvvetli rüzgarla birlikte tipi de bekleniyor.

Yetkililer, resmi uyarıların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.