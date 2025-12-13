AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıç, yaptığı konuşmada Türkiye'nin kültür politikaları, turizm başarıları ve tarihî mirasa sahip çıkma iradesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' yaklaşımının yalnızca savunma sanayisini değil; kültürel alandaki bir duruşu da temsil ettiğini vurgulayarak Türkiye'nin artık uluslararası sistemde proaktif bir konuma yükseldiğini ifade etti. 'Türkiye artık sürecin dışında kalan değil, süreci belirleyen bir ülkedir' diyen Kılıç, 2026 yılı bütçesinin de bu vizyonun somut bir yansıması olduğunu belirtti.

'Çalınan tarihî eserlerin iadesi için kararlı mücadele sürüyor'

Türkiye'den farklı dönemlerde yasa dışı yollarla çıkarılmış tarihî eserlerin ülkeye kazandırılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Kılıç, 'Bu mücadele millî hafızamıza sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesidir' dedi.

Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TİKA'nın da gönül coğrafyasında Türkiye adına önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Kültürel mirasta güçlü ivme

Kılıç, kültürel mirasa yönelik yatırımların kapsamlı biçimde sürdüğünü belirterek, son dönemde gerçekleştirilen restorasyon projeleri, müze ve atölye yatırımları, gezici müzeler ve çocuk programlarının yeni nesille kültürel bağları güçlendirdiğini aktardı.

'UNESCO listelerindeki varlık sayımızı 25'ten 31'e yükselttik. Türkiye artık dünyada en fazla unsur kaydettiren ikinci ülke konumuna geldi' dedi.

Turizmde elde edilen rekor sonuçlara da değinen Kılıç, 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolarlık gelirle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını ifade etti. 2025'in ilk altı ayında da yüzde 7,6'lık gelir artışı yaşandığını belirtti.

'Bu başarı rastlantı değil; stratejinin, vizyonun ve güçlü liderliğin sonucudur' diyen Kılıç, Türkiye'nin artık sadece yaz turizmiyle değil; kültür, gastronomi, şehir kimliği ve festivalleriyle dört mevsim turizmde iddialı bir ülke olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir turizmde de önemli bir dönüşüm yaşandığını aktaran Kılıç, 19 binden fazla tesisin Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alarak dünyada örnek bir konuma geldiğini kaydetti.

'Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı, Türkiye Yüzyılı ruhunu güçlendirecek'

Konuşmasında Bursa'nın fethinin 700'üncü yılının 2026'da etkinliklerle kutlanacağını hatırlatan Kılıç, 1326 yılının yalnızca bir fethin değil, yeni bir medeniyetin temelinin atıldığı bir tarih olduğunu vurguladı. 'Bursa, yedi yüz yıldır ilimle, irfanla ve devlet aklıyla yoğrulan bir medeniyetin taşıyıcısıdır. 700'üncü yıl etkinlikleri, bu büyük mirası tüm dünyaya yeniden hatırlatacaktır' diyen Kılıç, milletvekillerini etkinliklere davet etti.

Ahmet Kılıç, konuşmasını 2026 yılı bütçesinin kültür, sanat, tarih ve turizm alanlarında ülkeye yeni kazanımlar sağlaması temennisiyle tamamladı.