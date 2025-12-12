AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 20:13'de Karadeniz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURSA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, önce Karadeniz, ardından da Akdeniz de peş peşe depremler kaydedildi.

İlki saat 20:13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki Karadeniz'deki depremin derinliği 6,07 kilometre, 7 dakika sonra Akdeniz'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi paylaşılmadı.

