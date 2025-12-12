Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi ve soba dumanının yoğunlaşması Keşan'da hava kalitesini hızla kötüleştirdi. Uzmanlar, vatandaşlara açık hava aktivitelerinden uzak durma çağrısı yapıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte özellikle soba dumanının etkisi artınca hava kirliliği ciddi seviyelere yükseldi. İlçe sakinleri, akşam saatlerinden itibaren havadaki yoğun duman ve kötü koku nedeniyle olumsuzluğu net şekilde hissetti.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre ilçedeki partikül madde (PM10) değeri 285 olarak ölçüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 50 mikrogramlık sınırın yaklaşık altı katına çıkan bu değer, hava kalitesinin 'kötü' kategorisinde yer almasına neden oldu.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI

Çevre ve sağlık uzmanları, bu seviyedeki hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar, astım ve kalp rahatsızlığı bulunan bireyler için risk oluşturduğunu belirtti. Vatandaşlara açık hava etkinliklerini ertelemeleri yönünde çağrı yapıldı.

Uyarılarda, 'Açık havada yürüyüş yapmak, piknik yapmak, bisiklet sürmek veya açık hava sporları için hava koşulları son derece olumsuzdur.' ifadeleri yer aldı.

Keşan'da hava kalitesinin normale dönmesi için rüzgâr ve yağış gibi meteorolojik koşulların etkili olması bekleniyor.