İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını ve toplamda 560 kilogramı aşkın uyuşturucu ile 1,4 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirterek, 'Toplum sağlığını tehdit eden bu zehirlerin insanlara ulaşmasını engelledik' dedi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz' dedi.