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Buna göre Zafer Partisi Kestel İlçe Başkanlığı'na Kazım Özçal, Mudanya İlçe Başkanlığı'na İsmail Ateş ve Orhangazi İlçe Başkanlığı'na ise Yakup Yüce atandı.

Başkan Yücel Balkanlı: "Kahvenin hatırı ve yaşlılarımıza saygı için birlikteydik"

Başkan Yücel Balkanlı: "Kahvenin hatırı ve yaşlılarımıza saygı için birlikteydik"

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığındaki Zafer Partisi'nden Bursa'nın üç ilçesine atama yapıldı. BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Mudanya, Kestel ve Orhangazi ilçelerine genel merkezin oluruyla yeni ilçe başkanları atamasının yapıldığını açıkladı.