İktidara karşı yaptığı eleştirilerle dikkat çeken ve özellikle sığınmacıların Türkiye'de vatandaş yapılmasına tepki gösterip ülkelerine gönderilmelerini sürekli gündemde tutan ve yaptığı eleştiriler sonunda hakkında soruşturma açılıp hapse atılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın parti teşkilatları çalışmalarını sürdürüyor.

Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, vatan için canını feda eden kahraman şehidimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Başkan Tarık Akın, terör örgütü PKK’nın eli kanlı lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması yönündeki girişimlere karşı Zafer Partisi olarak daha kararlı bir mücadele yürüteceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kasteden hain terör örgütünün ve destekçilerinin affedilmesini değil, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Vatan hainlerinin, eli kanlı katillerin serbest bırakılması yönündeki tüm söylemlere ve siyasi hamlelere karşı, milletimizin iradesiyle, hukukun üstünlüğü çerçevesinde daha güçlü bir mücadele vereceğiz. Bu milletin evlatları, toprağa düşerken teröristlerin özgürlüğü konuşulamaz!"

"MECLİS'TEN AÇIK VE NET KARAR BEKLİYORUZ"

Başkan Akın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve teröristlerin hak ettiği cezayı alması için gerekli yasal düzenlemelerin Meclis’ten çıkması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu ülkede Müslüman Türk milleti, yıllardır terörle mücadelede binlerce şehit verdi. Ancak ne yazık ki, bugün hâlâ eli kanlı katillerin haklarında yapılacak düzenlemeler üzerinden kirli pazarlıklar yapılıyor. Biz Zafer Partisi olarak, hem sorumluların hem de terör örgütü lideri vatan haini Abdullah Öcalan’ın gerekli kıstas hükümlerine tabi tutulması için Meclis’ten net bir karar çıkmasını bekliyoruz. Terörle mücadelenin ciddiyetle yürütülmesi, milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur."

"ŞEHİTLERİMİZE VE MİLLETİMİZE SÖZÜMÜZDÜR"

Başkan Tarık Akın, Zafer Partisi’nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini ve bu konuda en sert tutumu sergilemeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! Bugün burada, vatan uğruna toprağa düşen kahraman evlatlarımızın aziz hatırasına sahip çıkıyoruz. Terörle mücadelede geri adım atanlar, eli kanlı hainlere taviz verenler, tarih önünde de milletimiz nezdinde de mahkum olacaktır. Zafer Partisi olarak, bu mücadelede en kararlı ve net tutumu sergilemeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun!"