Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Şükür Aycı, partisinden ve görevinden istifa etti.

Gelecek Partisinden, "görüş ayrılığı" nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Şükür Aycı, "Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak yapmış olduğum görevimden karşılıklı görüş ayrılığımız nedeniyle istifa ediyorum.

Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. Beni bu göreve uygun gören Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na, görevde bulunmuş olduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKA PARTİYE GEÇİŞ İDDİASI

Başka bir partiye geçtiği iddialarını da yanıtlayan Mustafa Şükür Aycı, “Şu anda herhangi bir partiye geçmedim. Ancak, ayrıldığımı haber alan bazı siyasi partilerden görüşme teklifleri aldım. Ben Siyaset Adamıyım. Elbette bir partide yer alacağım. Kesinleşen bir görev olduğu takdirde, bu gelişmeyi de mutlulukla paylaşırım” diye konuştu.