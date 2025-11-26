Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, İmralı'da gerçekleştiği öne sürülen ve kamuoyundan gizlendiği iddia edilen görüşmeye karşı Mudanya ilçesinde basın açıklaması yaptı. Başkan Gazi, 'Türk milleti PKK ile yürütülen gizli pazarlıkları asla kabul etmez' dedi.

BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, İmralı'da TBMM Komisyonu'nun basına kapalı biçimde gerçekleştirildiği görüşme üzerine Mudanya'da basın açıklaması düzenledi. Eski belediye binası karşısındaki İmralı Adası İrtibat Bürosu yanındaki kordon boyunda yapılan açıklamada, Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi duruma sert ifadelerle tepki gösterdi.

Cihat Gazi, görüşmenin gizli yürütülmesinin 'millet iradesine saygısızlık' olduğunu savunarak, 'Bu gizlilik, yapılan işin ne kadar büyük bir ihanet içerdiğinin ve Türk Milletinden çekindiklerinin göstergesidir' dedi.

'BU ÇÖZÜM DEĞİL, YIKIM SÜRECİDİR'

Başkan Gazi, TBMM çatısı altında PKK ile görüşmelere zemin hazırlayan bir komisyon kurulmasını eleştirerek, bunun Türkiye'nin milli bütünlüğü açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Açıklamada, sürecin hedeflerinin Öcalan'a af yolu açmak, resmi dil tartışmalarını gündeme taşımak ve Türkiye'yi federatif yapıya sürüklemek olduğunu öne sürdü.

İmralı'ya koşa koşa ama gizli kapaklı giden komisyona tepkimizi bu akşam Mudanya İmralı Feribotunun kalktığı noktadan verdik.



Türk Milleti'nin temellerine dinamit koyanlara, 'çözüm' maskesiyle 'yıkım' getirenlere sessiz kalmayacağız!

Devlet, teröristten medet ummaz; gereğini: https://t.co/RUEO87TdAD pic.twitter.com/diofjLF8uJ — Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı (@zaferpartisi16) November 25, 2025

Bu arada söz konusu İmralı görüşmesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılmış olmasına da tepki göstererek, 'Bu topraklarda onlarca öğretmen PKK tarafından şehit edilmiştir. Devlet, şehit öğretmenlerine sahip çıkacağı günde katilleriyle pazarlık masasına oturamaz' dedi. Görüşme tutanaklarının 10 yıl gizli kalacağı iddiasını da eleştiren Gazi, bunun 'devlet sırrı değil, millet iradesini hiçe saymak' olduğunu söyledi.

'Terörle müzakere değil, mücadele edilmelidir' diyen Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, 'Şehitlerimizin kanı hiçbir siyasi çıkarın malzemesi olamaz. Türkiye'nin bir karış toprağı pazarlık konusu yapılamaz' dedi.

Zafer Partililer, Öcalan maketini yağlı urganla elektrik direğine asarak temsili idam gösterisi yaptı. Basın açıklaması ardından partili gençler hep bir ağızdan Andımız'ı okudu.