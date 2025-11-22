Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla kent genelinde yürüttüğü rutin denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen kontrollerde bazı işletmelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yapılan incelemeler sonucunda mevzuat çerçevesinde ilgili işyerleri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Zabıta ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alınarak muhafaza altına alındı, satışa arzı anında durduruldu ve işletmelere idari yaptırım uygulandı. Uygun olmayan ürünler ise imha edilmek üzere yetkili birimlere teslim edildi.

Denetimlerin, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, halk sağlığını riske atabilecek uygulamaların önlenmesi için çalışmaların kesintisiz süreceği ifade edildi. 2025 yılının başından bu yana kent genelinde toplam 158 adet idari ceza uygulandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şüpheli durumları Alo 153 Zabıta Hattı üzerinden bildirmelerinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.