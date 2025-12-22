Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi', sporun yanında psikolojik anlamda da özgüven kazandırmaya devam ediyor. Kadınların hareketli bir yaşam sürmelerini sağlayan proje, Büşra Günaydın'ın da hayatını değiştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Aldığı kilolar sonucunda günlük yaşamda hareket etmekte zorlanan ve sosyal hayattan gün geçtikçe uzaklaşan ev hanımı ve iki çocuk annesi Büşra Günaydın bu süreçte birçok diyetisyene gitti, spor salonlarına yazıldı ancak tüm çabalarına rağmen kalıcı bir sonuç elde edemedi. Bir yıl önce 145 kiloya ulaşarak aşırı kilolarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak hayatını zorlaştırdığını fark eden Günaydın, çareyi Anne Şehir Begonya Tesisleri'nde buldu.

1 YILDA GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM

Yaklaşık bir yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Anne Şehir Merkezi Begonya Tesisleri'ne başvuran Büşra Günaydın, burada kendisi için adeta yeni bir hayatın kapılarını araladı. Merkezde yapılan kapsamlı ölçümler, analizler ve testler sonucunda Günaydın'a duygusal yeme bozukluğu teşhisi konuldu. Uzman ekipler tarafından kişiye özel hazırlanan programla birlikte fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve fizik tedavi süreci eş zamanlı olarak başlatıldı.

Haftanın üç günü düzenli olarak Begonya Tesisleri'ne gelerek programına sadık kalan Büşra Günaydın, bir yılın sonunda tam 40 kilo vererek büyük bir başarı elde etti. Sadece kilosu değil, yaşam alışkanlıkları da değişen Günaydın, fiziksel aktivitelerin ve sağlıklı beslenmenin hayatının vazgeçilmez bir parçası hâline geldiğini ifade etti.

'BİR EL DOKUNDU, HAYATIM DEĞİŞTİ'

Yaşadığı süreci anlatan Büşra Günaydın, 'Buraya gelmeden önce kendimi çaresiz hissediyordum. Ne yaparsam yapayım kilo veremiyordum. Anne Şehir Merkezi'nde bana gerçekten bir el dokundu. Sadece tartıdaki rakamlar değişmedi, ben değiştim. Kendime olan inancım geri geldi' dedi.

Merkezde verilen desteklerin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Günaydın, 'Burada spor yaparken yalnız olmadığımı hissettim. Eğitmenlerimiz sürekli yanımızda, motivasyonumuzu hiç düşürmüyorlar. Aynı durumda olan birçok kadınla tanıştım. Birlikte güçlendik' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM 74 KİLOYA DÜŞMEK'

Yeni hedeflerinden de bahseden Büşra Günaydın, sağlıklı yaşam yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, 'Şu an geldiğim noktadan çok mutluyum ama hedefim 75 kiloya kadar düşmek. Anne Şehir Merkezleri olmasaydı bunu başaramazdım. Benim gibi kilo problemi yaşayan ve kendini yalnız hisseden tüm kadınlara burayı mutlaka tavsiye ediyorum' dedi.

Anne Şehir Merkezleri'nde kadınlara yönelik düzenli fiziksel aktiviteleri, grup egzersizleri, pilates ve fitness çalışmaları, sağlıklı beslenme eğitimleri, psikolojik destek, fizik tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Aynı zamanda annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri oyun alanları sayesinde kadınlar, kendilerine zaman ayırma imkânı buluyor. Bu bütüncül yaklaşım, kadınların hem bedensel hem de ruhsal olarak güçlenmesine katkı sağlıyor. Anne Şehir Tesisleri'nden faydalanmak isteyen tüm kadınlar kendilerine en yakın Anne Şehir Tesisleri'ne başvuru yapabilir.