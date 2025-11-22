Düzce'de bir kuyumcu çalışanının 42 milyon liralık vurgun girişimini emniyet güçleri engelledi.

HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de bir kuyumcu çalışanının, kar vaadiyle 42 milyon lira topladığı 16 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte bir kuyumcuda tezgahtar olarak çalışan S.Ş'nin, yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan şahsi hesabına toplam 42,2 milyon lira değerinde nakit para ve fiziki altın aldığı tespit edildi.

Paralarını istedikleri zaman geri alabileceklerini düşünen mağdurlar, şüpheliye ulaşamayınca durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şikayetlerin ardından başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin adreslerinde arama yapıldı ancak kendisine ulaşılamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, S.Ş'yi Ankara'da yakalayarak Düzce'ye getirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'zincirleme şekilde dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak Çilimli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.