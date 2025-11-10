TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' başvurular başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurularının bugün başladığını duyurdu.

'Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz' mesajıyla proje başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin video paylaşan Bakan Kurum, görüntülerde e-Devlet üzerinden yapılacak başvuru aşamaları anlatıldı, dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1987733931467157876

Paylaşılan görüntülerde başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri olarak belirlendi.

Görüntülerde, şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için de başvuru şekli adım adım anlatıldı.

E-DEVLET'TE YOĞUNLUK TEDBİRİ

Öte yandan e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak.

Başvurunun yapılacağı 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan, 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da son rakamı '4', 13 Kasım'da son rakamı '6', 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.