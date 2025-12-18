Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar işlemlerine ilişkin ücret tarifesini yeniden düzenledi. Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na dayandırılan tebliğ ile sayaçların tamir ve ayar işlemlerinde uygulanacak ücretler belirlendi. Düzenleme, sayaç tamir, bakım ve ayar hizmetlerini kapsadıç.

Tebliğe göre, muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilemeyecek. Söz konusu ücret tarifesinin, tamir ve ayar istasyonlarında vatandaşların kolayca görebileceği bir yere asılması zorunlu hale getirildi. Belirlenen tarifede yer alan ücretlerin üzerinde bedel talep eden ya da alan kişi ve kuruluşlar hakkında, Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 27 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan önceki tarife tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ hükümleri 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu tarifeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz