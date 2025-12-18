İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamu hastanelerinde yalnız ve kimsesiz hastalara yönelik ücretsiz refakatçi hizmeti projesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddedildiğini açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hastanelerde ücretsiz refakatçi hizmeti sunulmasını öngören belediye projesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kabul edilmediğini duyurdu. Hürriyet, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

Hürriyet açıklamasında, kamu hastanelerinde tedavi gören ve refakati bulunmayan yurttaşların hastane sürecini daha insani koşullarda geçirebilmesi amacıyla proje hazırladıklarını belirtti. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'ı ziyaret ederek hazırlanan protokolü sunduklarını ifade etti. Projenin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün hukuki görüşü gerekçe gösterilerek reddedildiğini aktaran Hürriyet, benzer sosyal hizmet uygulamalarının farklı belediyelerde hayata geçirildiğine dikkat çekti. Hürriyet, 'Konu İzmit Belediyesi olunca farklı gerekçeler öne sürüldü' ifadelerini kullandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) sosyal fayda üreten projelerin önünde engel olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Hürriyet, kamu kurumları arasında sınırlı veri paylaşımlarının uzun süredir uygulandığını belirtti. Sürecin çözüm üretmek yerine reddetmeye gerekçe hâline getirildiğini savundu. Başkan Hürriyet, açıklamasını 'Biz bu kentin insanı yalnız kalmasın diyenlerdeniz. İzmit için ve halkımız için doğru bildiğimiz yoldan vazgeçmeyeceğiz' sözleriyle tamamladı ve yaşanan süreci kamuoyunun vicdanına bıraktıklarını ifade etti.