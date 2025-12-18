Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda yaptığı konuşmada, dezenformasyonun millî güvenlik tehdidi haline geldiğini belirterek, Türk devletleri arasında ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemlerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda konuştu. Türk dünyasından katılımcıları Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Duran, forumun iletişim alanında yeni iş birliklerine kapı aralayacağını söyledi.

Dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi olmadığını vurgulayan Duran, 'Dezenformasyon hakikate karşı bir tehdittir. Zihinleri bozan, algıları çarpıtan ve toplumları kutuplaştıran varoluşsal bir riskle karşı karşıyayız' dedi. Bu tehdidin artık uluslararası bir enstrümana dönüştüğünü belirten Duran, konunun millî güvenlik ve toplumsal istikrarla doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' anlayışıyla kurumsallaşma sürecini sürdürdüğünü ifade eden Duran, enerji, savunma, ulaşım ve ticaret gibi stratejik alanlarda yürütülen projelerin de dezenformasyon kampanyalarının hedefi olduğunu söyledi. Duran, Türk devletlerinin uluslararası itibarı, ortak kimliği ve bölgesel dayanışmasının sistematik algı operasyonlarıyla hedef alındığını kaydetti.

İletişim Başkanlığı bünyesinde 2022'de kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 dezenformasyonun ifşa edildiğini açıklayan Duran, kriz dönemlerinde hızlı bilgilendirme, erken uyarı mekanizmaları ve medya okuryazarlığının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türk dünyası için ortak bir mücadele çağrısında bulunan Duran, 'Dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirmeliyiz. Ortak teyit mekanizmaları kurmak ve erken uyarı sistemlerini birlikte işletmek zorundayız' dedi. Türkiye'nin bu alanda geliştirdiği kapasiteyi kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Duran, uluslararası ölçekte kurumsal bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.