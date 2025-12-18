Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi (MOTAŞ) tarafından Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla, 30 yeni şoför alımı gerçekleştirildi. Şoförler Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

MALATYA (İGFA) - Malatya İstihdam Merkezi üzerinden, MOTAŞ tarafından açılan otobüs şoförü alım ilanına toplam 679 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde yaş, ehliyet sınıfı ve diğer teknik yeterlilikler açısından uygunluk sağlayan 339 aday direksiyon ve motor sınavına tabi tutuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu aşamayı başarıyla tamamlayan 142 kişi kura çekimi aşamasına geçmeye hak kazandı. Direksiyon ve motor sınavında başarı sağlayan 142 otobüs şoförü adayı için ise 18 Aralık Perşembe günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Noter huzurunda Kura Çekme Programı gerçekleştirildi.

Yapılan bu personel alımıyla birlikte MOTAŞ filosuna katılacak yeni otobüs şoförleri, Malatya halkına güvenli, konforlu ve zamanında ulaşım hizmeti sunmak için göreve başlayacak.

Otobüs şoförü alımı için noter huzurunda çekilen kura ile belirlenen isimler ise şöyle;