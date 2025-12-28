TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'ne 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Noter huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek. İlk kura Adıyaman'da 29 Aralık'ta çekilecek.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi, 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; bankalar üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 840 bin kişi başvurdu, tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı. En çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiği projede, en popüler kategori ise 1 milyon 326 bin başvuru ile genç kategorisi oldu.

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. İlk kura 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacak, Şırnak ve Hakkari'de 30 Aralık'ta; Siirt ve Van'da 5 Ocak 2026'da; Mardin ve Ağrı'da 6 Ocak'ta; Batman'da ise 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Kura takvimi TOKİ tarafından duyurulmaya devam edecek.

Proje kapsamında deprem bölgesinde Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te ise 1.170 konut inşa edilecek.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olarak nitelendirilen projeyle en az 2 milyon kişi modern, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara kavuşacak. 1.5 trilyon TL'lik proje, 300 sektörün hareketlenmesine de katkı sağlayacak. İstanbul'da ayrıca TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak.

Evler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konutların büyüklük ve ödeme planları şöyle:

Anadolu: 1+1 konut 1.800.000 TL, 65 m² 2+1 konut 2.200.000 TL, 80 m² 2+1 konut 2.650.000 TL. Taksitler 6.750 TL - 9.938 TL arası.

İstanbul: 1+1 konut 1.950.000 TL, 65 m² 2+1 konut 2.450.000 TL, 80 m² 2+1 konut 2.950.000 TL. Taksitler 7.313 TL - 11.063 TL arası.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.