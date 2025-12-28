Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin en köklü ve büyük pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı'nda başlattığı çatı yenileme ve genişletme çalışmasında sona gelindi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz aylarda Perşembe pazarında gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, esnafın en büyük dertlerinden biri olan 'açık alan' sorununu yerinde dinledi.

Yazın kavurucu sıcağı, kışın ise sağanak yağış ve fırtınayla mücadele eden esnafın, 'Başkanım, üstümüzü kapatın, bizi bu çileden kurtarın' talebi anında karşılık buldu.

Ziyaretin hemen ardından talimat veren Başkan Dutlulu, Perşembe Pazarı'nın çehresini değiştirecek çatı yenileme ve genişletme projesini başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu alışveriş yapabilmesi ve esnafın zorlu hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla Perşembe Pazarı'nda başlattığı çatı yenileme ve genişletme çalışmalarında sona yaklaştı.

Yazın kavurucu sıcağından, kışın ise sağanak yağış ve fırtınadan olumsuz etkilenen pazar esnafı, yeni kapalı alan sayesinde rahat bir nefes aldı.