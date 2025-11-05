Son dönemde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından yürütülen ve oldukça talep olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kampanyasını merkeze alan dolandırıcılık girişimleri ortaya çıktı. 'İlk taksit ödemeniz geldi' veya 'Teminat ödemesi yapmanız gerekiyor' temalı sahte SMS ve sosyal medya reklamlarıyla vatandaşlar hedef alınırken, bu mesajlar aracılığıyla kişisel bilgilerin ve 'ilk taksit' adı altında paraların ele geçirilmesi amaçlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve e-Devlet kullanımının yaygınlaşması vatandaşlara kolaylık sunarken yeni dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getiriyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, vatandaşları yalnızca resmî platformlar olan e-Devlet (turkiye.gov.tr), TOKİ'nin resmî sitesi (toki.gov.tr) ve bankaların resmî kanalları üzerinden işlem yapmaları konusunda uyarıyor ve bu tür sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Dijitalleşmeyle birlikte kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar, e-devlet görünümlü sahte sitelerle vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıldığını ifade eden Akkoyunlu, 'Son günlerde 'Yüzyılın Konut Projesi' gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve başvuruları beklediği konular, siber dolandırıcıların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. E-devlet ve TOKİ'nin kurumsal kimliği birebir taklit edilerek hazırlanan web site linklerinin yer aldığı sahte SMS'lerde, 'Konut başvurunuz onaylandı, ilk taksiti yatırmazsanız hakkınızı kaybedeceksiniz' gibi ifadelerle vatandaşlarda panik oluşturarak hızlı aksiyon almaları hedefleniyor. Bu mesajlarla kullanıcılar, e-devlet tasarımına ve ismine oldukça benzeyen ancak sahte URL'ler kullanan sitelere yönlendiriliyor. Bu sitelerde T.C. kimlik numarası gibi kişisel veriler ve ardından belirli bir şahıs IBAN numarasına 'Teminat Ödemesi' adı altında para transferi talep edilerek ya da direkt kredi kartı ile ödeme yapılarak dolandırıcılık gerçekleştiriliyor' diye konuştu.

Akkoyunlu, dolandırıcıların özellikle profesyonel dil kullanımı, e-devlet logosu, renklerinin yer aldığı kurumsal tasarım ve 'Vade Bilgileri', 'Ödeme Koşulları' gibi gerçekçi ifadelerle kullanıcıların doğru ile sahteyi ayırt etmesini zorlaştırdığına dikkat çekerek, bu tür mesajların zaman baskısı yaratarak kullanıcıları düşünmeden işlem yapmaya yönlendirdiğini belirterek, vatandaşları yalnızca resmi kanallar üzerinden gelen bildirimlere itibar etmeleri konusunda uyardı.

RESMÎ GÖRÜNÜMLÜ LİNKLERLE PARA VE KİMLİK AVCILIĞI YAPIYORLAR

Dolandırıcıların özellikle resmî kurumların (e-devlet, TOKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı) isimlerini, logolarını ve web sitelerinin adreslerine çok benzer URL'leri kullanarak vatandaşların güven duygusunu istismar ettiğini vurgulayan Akkoyunlu, ''gov.tr' uzantısını taklit eden veya .cloud, .online, .info gibi uzantılarla 'toki', 'turkiye', 'e-devlet' kelimelerini birleştiren sahte web adresleriyle kullanıcıları tuzağa düşüren saldırganlar, kişisel bilgileri ele geçirerek ve sahte IBAN'lara para transferi yaptırarak büyük maddi kayıpların yaşanmasına sebep olabiliyor. Siber dolandırıcıların özellikle bu dönemde vatandaşların yakından takip ettiği bu projeyi hedef aldığı görülüyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca e-devlet (turkiye.gov.tr) ve banka mobil uygulamaları gibi doğruluğundan emin olunan platformlardan işlem yapmaları büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı, özellikle konut başvurusu yapmış olan aile bireyleri ve yakın çevrenin de bilinçlendirilmesi dijital güvenlik açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor' diye konuştu.,

Akkoyunlu, 'Unutmayın, hiçbir resmi kurum vatandaşlardan bir şahıs IBAN'ına 'teminat' veya 'taksit' ödemesi göndermesini istemez' dedi.