Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kendi geliştirdiği dijital çözümlerle çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı, kaynak kullanımını verimli hale getirmeyi ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu güçlendirme hedefine adım adım ilerliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde atık yönetimi süreçlerini dijitalleştiren yeni bir uygulama geliştirdi. Sıfır Atık Yönetim Uygulaması sayesinde sahadaki sıfır atık faaliyetlerinin, toplama noktalarının ve süreçte yer alan tüm operasyonların dijital yapılacak.

SIFIR ATIK İÇİN DİJİTAL HAMLE

Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü, şehir genelinde çevre temizliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir atık yönetimini geliştirmek amacıyla önemli bir dijital dönüşümü daha hayata geçirdi. Belediyenin öz kaynaklarıyla geliştirilen 'Sıfır Atık Yönetim Uygulaması', atık toplama süreçlerini dijital ortama taşıyarak sahada yürütülen çalışmalara modern teknolojik destek sağlıyor.

Uygulama, Büyükşehir Belediyesi'nin kurum içi sistemlerinde ekiplerin kullanımına sunuldu.

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen uygulama, sahada gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetlerinin, toplama noktalarının ve süreçte yer alan tüm operasyonların dijital ortamda etkin şekilde takip edilmesine imkân tanıyor. Bu sayede saha operasyonlarında hız, doğruluk ve koordinasyon artırılıyor.

Sistem, MAKS, Tapu Kadastro ve Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Akıllı Şehir Uygulamaları ile entegre biçimde çalışarak tüm atık noktalarını doğru coğrafi konumlarıyla ilişkilendiriyor. ATLAS uygulamasının altyapısı kullanılarak geliştirilen sistem, analiz süreçlerini daha güvenilir hâle getirirken operasyonları hızlı, şeffaf ve optimize edilmiş bir yapıya kavuşturuyor.